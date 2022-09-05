NYT: боевики ВСУ наладили бартерный обмен оружием среди подразделений

Украинские военнослужащие испытывают острый дефицит вооружений, поэтому они прибегают к бартерному обмену среди подразделений. Если одному отряду удалось захватить пулемёт и гранатомёт, то он может обменять оружие на необходимые запчасти в этот же день, сообщает New York Times (NYT).

По данным издания, в рядах ВСУ система бартера налажена настолько, что солдаты создали свою биржу оружия в Telegram. Подчёркивается, что западные партёры могут не беспокоиться, поскольку оружие обменивается исключительно между украинскими военными. Однако Запад всё равно опасается, что часть вооружений поступает на чёрный рынок.