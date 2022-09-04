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Боевик ВСУ заявил, что иностранцы забирают поставленное Западом вооружение

Силовые структуры

Боевик 54-ой бригады украинской армии Максим Дворниченко попал в плен к Народной милиции ЛНР. Он рассказал, что во время разгрузки военной техники солдаты ВСУ обратили внимание на большие повреждения у западного оружия. Однако большую часть поставленного вооружения забрали иностранцы и увезли в неизвестном направлении.

Боевик ВСУ заявил, что иностранцы забирают поставленное Западом вооружение

"Туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было", — цитирует слова Дворниченко РИА Новости.

Он уточнил, что в основном иностранцы забирали шведско-британские противотанковые гранатомёты NLAW и лёгкие гранатомёты "Матадор". На все вопросы солдат, командиры отвечали, что это не их дело.

"Скорее всего их перепродавали. А то, которое оружие было у нас на позициях, из него никто стрелять не умел", — отметил Дворниченко.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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