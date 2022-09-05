Украинский генеральный штаб признал, что российские войска наносят огневое поражение по всей линии фронта, используя танки, БМП, миномёты, ствольную и реактивную артиллерию.
В Киеве отметили, что основные задачи ВС РФ не изменились. Однако боевики ВСУ пытаются сдержать наступление союзных сил России и Народной милиции.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.