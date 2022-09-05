Генштаб ВСУ: армия России наносит огневое поражение по всей линии фронта

Украинский генеральный штаб признал, что российские войска наносят огневое поражение по всей линии фронта, используя танки, БМП, миномёты, ствольную и реактивную артиллерию.

В Киеве отметили, что основные задачи ВС РФ не изменились. Однако боевики ВСУ пытаются сдержать наступление союзных сил России и Народной милиции.