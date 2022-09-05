Британская MI-6: пока ВСУ "наступают" на Херсон, ВС РФ освобождают Донбасс

В министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки MI-6, заявили, что украинские войска "утраивают" контрнаступление на Херсонском направлении. Однако российская армия в это время занимается освобождением регионов Донбасса.

В сводке отмечается, что основными районами наступательных действий союзных сил остаются Авдеевка и территория вокруг Артёмовска (Бахмута).

"Россия добилась наибольших успехов в этом секторе, но её войска по-прежнему продвигаются к Бахмуту всего на 1 км в неделю", — говорится в сообщении.

Британская разведка считает, что российская армия намерена освободить от ВСУ всю Донецкую область.