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Боевики ВСУ уничтожены при попытке контрнаступления на Херсонском направлении

Силовые структуры

Группировка ВСУ попыталась в очередной раз совершить контрнаступательные действия на Херсонском направлении. Однако ВС РФ зафиксировали перемещение боевиков с помощью комплекса разведки "Ирония", после чего открыли по противнику артиллерийский огонь, сообщают военные корреспонденты "Русской весны". 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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