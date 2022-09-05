Группировка ВСУ попыталась в очередной раз совершить контрнаступательные действия на Херсонском направлении. Однако ВС РФ зафиксировали перемещение боевиков с помощью комплекса разведки "Ирония", после чего открыли по противнику артиллерийский огонь, сообщают военные корреспонденты "Русской весны".
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.