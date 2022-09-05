Минобороны: ВКС России уничтожили 30 боевиков "Кракена"*

Представители Минобороны РФ рассказали об атаке на пункт дислокации батальона "Кракен"*. По информации военного ведомства, в районе Харькова Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали свыше 30 боевиков и 10 единиц автомобильной техники.

*подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ