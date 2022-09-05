Онуфриенко: битву ВСУ за Херсон стоит переименовать в "бессмысленную бойню"

Украинские войска начинали своё контрнаступление с ударов по десяти направлениям, однако сейчас активные боевые действия идут только по двум. Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он отметил, что в течение последней недели ВСУ понесли колоссальные потери, которые не смогут восполнить даже крупные поставки западного вооружения.

"Учитывая такие потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в "бессмысленную бойню", — подчеркнул аналитик в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Онуфриенко заявил, что около населённого пункта Сухой Ставок зафиксировано наибольшее продвижение ВСУ. Украинской группировки удалось выйти к посёлку городского типа Карло-Марксово, однако вскоре союзные войска отбросили противника обратно.

"На сегодняшний день там (в посёлке Сухой Ставок. — Прим. ред.) нет мирного населения, ранее в нём жили 117 человек, но они ушли ещё до начала наступления. Можно сказать, что этот посёлок теперь превратился в одно большое кладбище", — отметил он.