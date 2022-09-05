Баранец заявил, что Россия использует новейшие виды вооружений в ходе СВО

Даже украинские солдаты признают превосходство российской армии в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя Pravda.Ru использование новейшего вооружения ВС РФ на Украине.

Он отметил, что всё оружие, которое есть в арсенале российской армии, доказало свою эффективность в условиях реальных боевых действий. Баранец подчеркнул, что в ходе СВО российские войска активно применяют реактивную систему залпового огня "Тосочка", модернизированные танки Т-72Б3, а также новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы.

Военная инфраструктура ВСУ уничтожается с помощью высокоточных ракет "Калибр" и новейшего гиперзвукового оружия "Кинжал", отметил Баранец.

"Всё оружие, которое у нас есть, доказало свою эффективность. Никто не жалуется, а противник признаёт наше превосходство", — заключил собеседник Pravda.Ru.