Опубликованы кадры работы гаубицы М777 снарядами Excalibur на Украине

В Сети появилось видео, на котором представлена работа гаубицы М777. Как утверждают Telegram-каналы, в том числе украинские, тубусы рядом с установкой принадлежат снарядам Excalibur.

Работа гаубицы М777 снарядами Excalibur

Кроме того, по мнению военных экспертов издания "Страна" удары по мостам в Новой Каховке и Херсоне наносились Excalibur, а не ракетами HIMARS.

155-мм управляемые активно-реактивные снаряды М928 Excalibur имеют дальность от 40 до 57 км. Системы противовоздушной обороны ВС РФ не могут их перехватывать, приводит мнения экспертов "Военное обозрение". Данные снаряды находятся на вооружении сухопутных войск США и стран НАТО. Теперь же они поставлены и для нужд ВСУ, предполагает источник.