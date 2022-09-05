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Херсонские власти сообщили о тактике заманивания ВСУ в "огневые мешки"

Силовые структуры

Заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что контрнаступление ВСУ обернулось провалом, поскольку часть украинских войск заманили в "огневые мешки" и уничтожили.

Херсонские власти сообщили о тактике заманивания ВСУ в "огневые мешки"

По его словам, армия Украины продолжает наступать на Херсон, но терпит поражение.

"Часть сил специально заманили в "огневые мешки" и уничтожили. Ни о какой сдачи территории, о чем заявляет украинская сторона, нет. Они попали в ловушку, после чего их отбросили на исходные позиции", — сообщил Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что ВСУ продолжают обстреливать города Херсонской области, но им не удастся захватить регион, потому что "Херсон — это русский город и таким останется навсегда".

По данным Минобороны РФ, российская армия отбила контрнаступление ВСУ в Николаевской и Херсонской областях, в результате чего погибли более двух тысяч украинских солдат.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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