Рожин рассказал о новой попытке контрнаступления ВС Украины

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о новой попытке наступления ВСУ и боях в Херсонской области.

Он отметил, что в пос. Высокополье ВС РФ контратаковали и за населённый пункт продолжаются бои. Но сейчас большая часть ВСУ находится всё ещё там.

Андреевский плацдарм пока не ликвидирован, цитируют аналитика "Уфимские Заметки", однако у Киева серьёзные потери в районе Сухой Ставки и Костромки. Несмотря на фейковый захват села Озёрное, оно по-прежнему "ничьё", подчеркнул Рожин.

По его словам, идут бои в селе Кодема, а на Харьковском направлении попытка огневого удара ВСУ по нескольким посёлкам спровоцировала активизацию русской армии.