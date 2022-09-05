Украинские СМИ радостно сообщают собственным гражданам об успешном террористическом акте против якобы чиновника администрации города Мариуполя.
Однако на самом деле в пригороде идёт разминирование, отсюда и взрывы, пишет издание "Русская Весна".
"Это разминирование, взрыв был на выезде из города в сторону Мангуша, мы как раз на блокпосту стояли, когда случился взрыв, говорят, мины собрали и взорвали", — цитирует портал очевидцев.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.