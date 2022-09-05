Взрыв в Мариуполе: террористы Киева заявляют об убийстве выдуманного чиновника

Украинские СМИ радостно сообщают собственным гражданам об успешном террористическом акте против якобы чиновника администрации города Мариуполя.

Однако на самом деле в пригороде идёт разминирование, отсюда и взрывы, пишет издание "Русская Весна".

"Это разминирование, взрыв был на выезде из города в сторону Мангуша, мы как раз на блокпосту стояли, когда случился взрыв, говорят, мины собрали и взорвали", — цитирует портал очевидцев.