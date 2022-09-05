План наступления ВСУ на Херсон придумали военные "гении" из Британии

Как информирует один из анонимных источников из Офиса президента Украины, план наступления боевиков ВСУ на юге страны разрабатывали военные эксперты Великобритании.

Как все уже знают, по ряду "различных" причин воплотить его в жизнь так и не получилось пишет warfiles.ru.

Напомним, в "контрнаступлении" в Херсонской области Вооружённые силы Украины понесли колоссальные потери и вынуждены были отойти назад.