Поддубный: в Виннице ВС РФ могли уничтожить бойцов ВСУ, ехавших из США и Канады

В понедельник появилась информация о сильных взрывах в Винницкой области. Какие цели поражены, пока неизвестно, однако не исключено, что удар был нанесён по железной дороге. Об этом написал в своём Telegram-канале военный журналист Евгений Поддубный.

Под демилитаризацию могли попасть составы, в которых на Украину возвращалось несколько групп военнослужащих ВСУ, проходивших обучение в США и Канаде, отметил репортёр.

Он добавил, что, по имеющейся информации, они прибыли самолётами в Польшу, после чего направились в Киев и, по некоторым данным, в Одессу и Николаев. Часть из железнодорожных составов должна была следовать через Винницкую область.

Позже ВС РФ также нанесли два ракетных удара по нефтебазе в Криворожском районе Днепропетровской области.