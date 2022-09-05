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ВС РФ уничтожили нефтебазу у Кривого рога двумя ракетными ударами

Силовые структуры

Вечером в понедельник российские военные нанесли два ракетных удара по объектам в Криворожском районе. Это подтвердил глава Днепропетровского областного совета.

Выяснилось, что ракеты попали по нефтебазе. Как сообщают украинские СМИ, все запасы топлива уничтожены. На месте прилёта в Карповской общине начался сильный пожар. Информации о пострадавших пока нет.

По мнению авторов Telegram-канала "Рыбарь", скорее всего, поражена была нефтебаза компании "Октан" в Долгинцевском районе на юго-западе города.

Ранее сегодня Вооружённые силы Украины вновь обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Зафиксировано не менее 12 попаданий по жилым домам.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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