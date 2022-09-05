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ВСУ попали в тактическую ловушку ВДВ и ВКС РФ в посёлке Высокополье

Силовые структуры

Накануне в СМИ Украины была опубликована фотография с украинским флагом над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области, однако установить флаг ВСУ удалось, попав в тактическую "ловушку" РФ, пишет "Военное обозрение".

ВСУ попали в тактическую ловушку ВДВ и ВКС РФ в посёлке Высокополье

При попытке штурма украинскими войсками района Высокополья ВДВ РФ оттянули личный состав и технику южнее, чтобы в дело смогла вступить российская боевая авиация. ВСУ, приняв оттягивание сил за поражение российских войск, доложили командованию о приближающемся взятии Высокополья, сделав при этом фотографию с флагом.

После этого военные самолёты и вертолёты РФ открыли огонь по подразделениям ВСУ, входившим в Высокополье. Из-за отсутствия укреплений у украинской армии не было шансов укрыться или оказать организованное сопротивление российской авиации. ВСУ вновь потерпели значительные потери.

"По некоторым данным, среди ликвидированных украинских военных — несколько представителей подразделений Главного управления разведки, которые участвовали в пиар-акции по водружению украинского флага над одним из зданий посёлка на стыке Херсонской и Днепропетровской областей", — пишет источник.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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