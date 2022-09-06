Физик-атомщик Ожаровский об итогах визита МАГАТЭ на ЗАЭС: "Миссия невыполнима"

Конструктивных выводов из визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ждать не стоит, заявил физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. По мнению эксперта, все заявления делегации пока больше похожи на пиар.

Ожаровский подчеркнул, что для работы миссии требуются месяцы, чтобы всецело оценить ущерб на АЭС и подготовить отчёты, но пока все "выводы" строятся на словах главы агентства Рафаэля Гросси.

"Они должны зафиксировать физический ущерб, оценить работоспособность основных и запасных систем безопасности, тут я совершенно не понимаю, как они это сделают. Там шесть энергоблоков, там надо месяц лазить, включать и выключать разные штучки, проверять уровни воды в разных ёмкостях и гидробаках под давлением", — пояснил физик-атомщик "Украине.ру".

Как подчеркнул эксперт, нескольких дней для полной проверки работы атомной электростанции явно недостаточно. По мнению Ожаровского, именно поэтому в ходе визита не было никаких официальных заявлений, так как "миссия невыполнима".