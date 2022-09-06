Мирошник о занятиях в школах ЛНР: в любой момент может ударить "Точка-У"

Почти половина школ в Луганской Народной Республике переведены на дистанционное обучение из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам представителя дипмиссии, невозможно угадать, когда будет очередной "прилёт" HIMARS или "Точки-У".

"Такие города, как Стаханов, Попасное, Рубежное, там, кроме разрушений, есть опасность того, что украинская сторона в любой момент может выпустить очередной HIMARS или "Точку-У", которые прилетят по школам", — заявил посол.

Он подчеркнул, что строить иллюзии насчёт совести киевского режима не стоит и думать, что украинская сторона не станет обстреливать детей.