Почти половина школ в Луганской Народной Республике переведены на дистанционное обучение из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам представителя дипмиссии, невозможно угадать, когда будет очередной "прилёт" HIMARS или "Точки-У".
"Такие города, как Стаханов, Попасное, Рубежное, там, кроме разрушений, есть опасность того, что украинская сторона в любой момент может выпустить очередной HIMARS или "Точку-У", которые прилетят по школам", — заявил посол.
Он подчеркнул, что строить иллюзии насчёт совести киевского режима не стоит и думать, что украинская сторона не станет обстреливать детей.
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