Военные ВСУ применили ПЗРК Stinger из США против квадрокоптера НМ ДНР

Военные ВСУ, находящиеся в своих окопах, заметили квадрокоптер Народной милиции ДНР, когда тот осуществлял разведку на достаточно небольшой высоте. Чтобы избежать прилётов ракет, украинские бойцы попытались сбить дрон.

Для начала один из солдат безуспешно применил автомат Калашникова. После этого военнослужащие решили пустить в ход дорогостоящий американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger.

"Это лишний раз подтверждает заявления западных аналитиков о том, что украинские военные зачастую "расточительно относятся к поставляемому из стран НАТО оружию", — комментирует "Военное обозрение".

Однако дрон выполнил свою задачу: по выявленным позициям ВСУ были нанесены удары.