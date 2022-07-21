Бородай сообщил, что ВСУ воюют сложным и дорогим оружием Запада

Западные страны продолжают активно снабжать ВСУ разнообразным вооружением для противостояния ВС РФ в рамках спецоперации. Как заявил депутат Государственной Думы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, в распоряжении ВСУ имеются хорошие, качественные дальнобойные снайперские комплексы.

Модификации указанных комплексов разнообразны, зачастую это винтовки Barrett от 308 до 408 калибра.

"Это хорошие, качественные дальнобойные снайперские комплексы. Снайперские комплексы — это сложная и дорогая вещь. Снабжение ВСУ дорогим западным оружием очень интенсивное", — отметил Бородай в интервью изданию "Украина.ру".

Что касается стрелкового оружия ВСУ, то оно, по словам депутата, в основном времён СССР, поскольку ничего лучше автомата "Калашникова" ещё не изобрели. ВСУ также пользуются украинскими пистолетами "Форт", являющимися практически копией "Чезет".