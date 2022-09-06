Сапоньков: ВС РФ оставили ВСУ село Высокополье, чтобы не терять людей

Захват бойцами Вооружённых сил Украины (ВСУ) села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта. Об этом рассказал военный журналист Роман Сапоньков.

Украинские военные представили кадры поднятия флага на крыше больницы в Высокополье, но они также могли бы проехать с флагом по всему селу и запустить "фейк" о захвате ещё нескольких сел, считает военкор.

По его мнению, потерю контроля над Высокопольем в Минобороны РФ признали, так как уверены, что противник не продвинется.

"Мы не стали терять людей в бесполезном бодалове за один населённый пункт. Мы отошли и перегруппировались. В информационном плане это очень важно. Мы грамотно перехватили всю эту медиаистерику", — объяснил Сапоньков в беседе с изданием "Украина.ру".