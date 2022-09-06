Сатановский: Лиз Трасс — шибанутый на всю голову премьер

Новая глава правительства Великобритании Лиз Трасс будет так неэффективно править, что от страны к концу её срока могут "отвалиться" две территории.

Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Северная Ирландия и Шотландия весьма настроены, чтобы стать самостоятельными странами. У нового премье-министра нет шансов остановить от "побега" эти регионы, отметил эксперт.

"Оставим этот сценарий в качестве наиболее вероятного под будущий конец Британии не только как государства и страны, но и как острова, а точнее, группы островов… И королеву жалко. Как она теперь с таким шибанутым на всю голову премьером страну сохранит. Впрочем, это не наша проблема. Лиз Трасс… абсолютно ничего ни в чём не соображающая, дико спесивая и открыто агрессивная. Самое то!" — в Telegram-канале заявил аналитик.

По его словам, Британия для РФ — враг, и это даже не скрывается. Доказательства — действия бриттов на Украине, в Закавказье, Казахстане и Прибалтике. Россия переживать за судьбу Соединённого Королевства уж точно не будет.

"В стране 67 миллионов человек, а её премьера избрала 81 тысяча членов консервативной партии. Демократия по-британски, холера ясна! Пример для всего человечества", — подытожил Сатановский.