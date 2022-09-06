Кошкин: Зеленский уже паникует, но надеется, что протянет как можно дольше

Киев уже начал обвинять Владимира Зеленского во лжи украинскому народу.

Об этом сообщил политолог Андрей Кошкин и отметил, что на Западе тоже заметна смена настроений.

"Во-первых, Зеленский уже паникует. Во-вторых, это закономерное явление. Прошёл важнейший этап, когда он пообещал коллективному Западу сделать всё, чтобы отчитаться за колоссальные вложения финансов и вооружение. Однако отчёта не получилось. Он пытается сотворить какую-то трагедию с Запорожской АЭС, и в информационном пространстве всё-таки рассказать, каких результатов они добились в контрударе. Хотя практически никаких результатов нет, одни потери", — цитирует издание "Журналистская правда" эксперта.

Проект использования МАГАТЭ как живым щитом тоже провалился. На сегодня даже вторая волна попыток захватить Запорожскую АЭС тоже провалилась, сказал аналитик. В такой ситуации пришла усталость, и общество увидело, кто на самом деле Зеленский и куда он втянул страну и народ, подчеркнул обозреватель

По его словам, на Западе уже стали требовать переговоров с Москвой, поскольку уже сами теряют своего избирателя.

"Он сопротивляется как может и надеется, что протянет как можно дольше. В принципе, сегодня возможно сметание его с должности, но пока всё под контролем не столько Вашингтона, сколько Лондона, концепция остаётся прежней", — подытожил Кошкин.