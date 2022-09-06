Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на крышу паспортного стола в Энергодаре

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ), атаковал гражданскую инфраструктуру Энергодара.

В ночь на 6 сентября дрон украинской армии сбросил снаряд на крышу паспортного стола, расположенного в Энергодаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.

"Украинские террористы атаковали объект гражданской инфраструктуры", — подтвердили власти города.

По предварительной информации, в результате удара в здании повреждён один из кабинетов. В администрации Энергодара считают, что с помощью своих атак боевики ВСУ пытаются запугать мирных жителей и создать препятствия для объединения освобождённых регионов с Российской Федерацией.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли специальный корпус Запорожской АЭС. Атомная электростанция во время атаки не пострадала. Жертв среди гражданского населения и сотрудников АЭС удалось избежать.