Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ), атаковал гражданскую инфраструктуру Энергодара.
В ночь на 6 сентября дрон украинской армии сбросил снаряд на крышу паспортного стола, расположенного в Энергодаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.
"Украинские террористы атаковали объект гражданской инфраструктуры", — подтвердили власти города.
По предварительной информации, в результате удара в здании повреждён один из кабинетов. В администрации Энергодара считают, что с помощью своих атак боевики ВСУ пытаются запугать мирных жителей и создать препятствия для объединения освобождённых регионов с Российской Федерацией.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли специальный корпус Запорожской АЭС. Атомная электростанция во время атаки не пострадала. Жертв среди гражданского населения и сотрудников АЭС удалось избежать.
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