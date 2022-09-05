ВСУ обстреляли специальный корпус Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины обстреляли специальный корпус Запорожской атомной электростанции, сообщили власти города Энергодар.

"Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: специальный корпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока", — отмечается в заявлении военно-гражданской администрации.

Атомная электростанция не пострадала. Раненых и погибших нет.

Армия Украины продолжает обстреливать ЗАЭС, несмотря на то, что там находятся эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Делегация организации посетила станцию на прошлой неделе и убедилась в реальности обстрелов со стороны Украины

Глава агентства Рафаэль Гросси сказал, что на Запорожской АЭС останутся два сотрудника МАГАТЭ, которые будут следить за ситуацией.