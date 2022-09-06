Подоляка: ВСУ "свернут" наступление на Херсон, если будет прорыв в Донбассе

Как только Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнутся с угрозой прорыва на каком-то участке фронта, они начнут перебрасывать свои резервы из-под Херсона, и на этом их наступление закончится. Такое мнение высказал военный аналитик Юрий Подоляка.

"Пока у них будут резервы — они будут пытаться всеми силами прорваться хоть куда-то. Нам остаётся только давать отпор. Как только наметится прорыв где-нибудь в другом месте, например, в Донбассе, они будут вынуждены свернуть операцию", — заявил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он отметил также, что союзные силы уже начали штурм позиций ВСУ в Донбассе.

По его мнению, очередная волна сейчас идёт в районах Артёмовска и Соледара. Вероятно, наступление России усилится и под Авдеевкой, заключил аналитик.

Ранее Подоляка оценил реальную численность украинской армии на фронте примерно в 300 тысяч человек.