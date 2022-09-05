Подоляка: реальная численность "полевой армии" ВСУ не более 300 тысяч человек

Свою оценку реальной численности Вооружённых сил Украины (ВСУ) дал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что численность украинской армии составляет около 700 тысяч человек, а если будет необходимость, то он "росчерком пера" быстро превратит эту цифру в 1 млн человек. Однако сразу возникает вопрос: если это так легко, то почему до сих пор не было сделано, заметил эксперт.

Ведь если быстро поставить под ружьё ещё 300 тысяч человек, то есть шанс выиграть не только "битву за Херсон", но и вообще все военные действия против России, добавил аналитик.

Но пока миллиона человек и даже 700 тысяч, у Украины в армии нет, считает он. По его словам, в эту цифру входят все украинские силовики, многие из которых по штату не попадут на линию фронта.

Посчитать "полевую армию" Украины не так сложно, продолжил блогер в своём Telegram-канале.

Численность бригад сухопутных войск — десантно-штурмовых, морской пехоты, Нацгвардии, находящихся на фронте вместе с артиллерийскими бригадами, составляет примерно 80 бригад, то есть около 200 тысяч человек, объяснил эксперт.

А вместе с тыловыми и инженерными частями сейчас на линии фронта находится не более 300 тысяч украинских военных. Им противостоит примерно 200 с небольшим тысяч союзных сил.

То есть численный перевес на стороне противника пока есть, но он не настолько ошеломляющий, как об этом пишут российские военкоры. И этот перевес сейчас начинает сокращаться, поэтому к зиме вполне может быть достигнут паритет, заключил аналитик.