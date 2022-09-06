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Киселёв: в ЛДНР осуждённых за связь с РФ проверяют на причастность к СБУ

Силовые структуры

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил, что на освобожденных территориях ЛДНР тех, кто был осуждён при Украине за связь с Россией, проверяют на причастность к секретным службам безопасности Украины.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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