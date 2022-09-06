РВ: ВСУ несут серьёзные потери у Сухого Ставка в ходе наступления

На южном направлении продолжаются бои. "Наступающая" группировка ВСУ несёт большие потери в Великоалександровском районе Херсонской области — селе Сухой Ставок.

Командование украинской армии хочет осуществить прорыв на Новую Каховку, но наступательный потенциал уже значительно снижен, пишет "Русская весна". В данный момент ВСУ ждут подкрепление и пытаются укрепить свои позиции на линии Благодатовка — Андреевка — Лозовое — Сухой Ставок.

Однако из-за уничтоженных понтонных мостов через Ингулец существенной помощи ВСУ ждать не приходится, так как переправа может осуществляться только с помощью малогабаритных лодок.