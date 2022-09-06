На южном направлении продолжаются бои. "Наступающая" группировка ВСУ несёт большие потери в Великоалександровском районе Херсонской области — селе Сухой Ставок.
Командование украинской армии хочет осуществить прорыв на Новую Каховку, но наступательный потенциал уже значительно снижен, пишет "Русская весна". В данный момент ВСУ ждут подкрепление и пытаются укрепить свои позиции на линии Благодатовка — Андреевка — Лозовое — Сухой Ставок.
Однако из-за уничтоженных понтонных мостов через Ингулец существенной помощи ВСУ ждать не приходится, так как переправа может осуществляться только с помощью малогабаритных лодок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.