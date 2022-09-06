Наступление ВСУ на юге Украины идёт пятью волнами при помощи 45 тыс. солдат

ВС Украины наступают на Херсонском направлении, пишет Telegram-канал "Легитимный". Однако процесс идёт тяжело, несмотря на то, что в первых боях принимали участие лишь элитные группы и спецназ, которых готовили в Британии, Польше и Чехии.

Источник рассказывает о стратегии, которую Офис Президента Украины пытается реализовать. Наступление происходит волнами.

Первая ударная волна осуществлялась спецназовцами. Задачей групп было "прорубить "траншеи" и вгрызаться в оборонительные позиции россиян". Всего задействовано было 5 тысяч бойцов.

Во вторую волну шло порядка 10 тысяч солдат из регулярных частей ВСУ, имеющих боевой опыт. Их задачей было закрепиться на захваченных территориях.

В данный момент идут третья и четвёртая волны, сообщает Telegram-канал. Перед 10 тысячами бойцами спецназа и солдатами ВСУ с боевым опытом стоит задача проникать в оборонные ряды.

В пятую волну войдут тероборона и ВС Украины. Главная задача данного этапа — "задавить живой массой противника, который выдохнется отражать волны". Источник оценивает примерное число участников заключительной волны в 20 тысяч бойцов.

Отмечается, что первая и вторая волны провалились, солдаты попали в "огневой мешок", потери ВСУ ощутимы.