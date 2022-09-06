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Поддубный: ВСУ перешли в наступление на Харьковском направлении

Силовые структуры

Сегодня появились сообщения с мест о начале наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Балаклеи в Харьковской области с прицелом на окружение Изюмской группировки российских войск.

Поддубный: ВСУ перешли в наступление на Харьковском направлении

"Фронт на Харьковском направлении пришёл в движение. Со стороны противника работают артиллерия, ДРГ и снайперские группы", — написал военкор Евгений Поддубный.

По информации одного из Telegram-каналов, публикацией которого поделился военный эксперт Борис Рожин, сейчас идёт подрыв мостов, ведущих в город. Боевики обстреливают Балаклею из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Отмечается, что также обострилась ситуация на Изюмском направлении. Там идут жестокие бои.

Рожин прокомментировал это сообщение, заметив, что предупреждал о таком сценарии ещё 2-3 недели назад.

"Посмотрим, что у нас припасено под эту активность противника, тем более, что сосредоточение сил ВСУ на Харьковском и Изюмском направлениях не являлось большим секретом", — написал аналитик в своих соцсетях.

По мнению военного журналиста Александра Коца, ВСУ могли принести кровавую жертву на Херсонском направлении, чтобы отвлечь от главного удара, который Киев нанесёт в другом месте, например, в Харьковской области.

ВСУ могут попытаться отрезать Изюмскую группировку союзных сил от российской границы, а там и вклиниться в территорию ЛНР, считает военкор.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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