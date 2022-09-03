Киев перебросил в Харьковскую область "бригаду самоубийц"

Telegram-канал "Шторм новости" сообщил, что переброшенная Киевом под Харьков 31-я бригада национальной гвардии состоит почти целиком из вчерашних павлоградских школьников, которым во время мобилизации было обещано, что они "никуда не уедут из своего города".

Админы канала рассказывают, со ссылкой на мать одного из солдат, что руководитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) — структура органов местного военного управления Украины, которая заменяет систему военных комиссариатов - Павлограда предлагал мальчишкам — призывникам "всего за несколько тысяч гривен" поступить служить в нацгвардию, что, якобы, гарантировало бы им службу "дома".

Но в июле "что-то пошло не так" и новоиспечённых нацгвардейцев перекинули в Харьков. А в августе они оказались на передовой — в районе Русской Лозовой. И телефонная связь парней с родными прервалась.

"Во время последнего разговора сын сообщил матери, что несколько человек у них были застрелены местной территориальной обороной, а на бумагах все покончили жизнь самоубийством, — рассказывает "Шторм новости". — "Мы уже хотим сдаться русским…" — это последнее, что услышала наша собеседница из Павлограда. Этого парня в списках сдавшихся нет".