Коков: террористы могут получить доступ к вирусам в секретных лабораториях США

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков сказал, что Вашингтон тайно создаёт биолаборатории по всему миру.

"Такой подход формирует реальные предпосылки попадания опасных вирусов в руки террористов и экстремистов", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит "Российская газета".

Как напомнил политик, российские солдаты обнаружили на территории Украины центры, которые работали под контролем Минобороны США. Замсекретаря СБ допустил, что если радикальные преступники получат американское биологическое оружие, пострадают не только люди, но и "государственные устройства".

Ранее сообщалось, что Москва созвала консультативное совещание государств-членов "Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".