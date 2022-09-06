Подоляка: наступление ВСУ под Балаклеей идёт по "херсонскому сценарию"

Наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Балаклеей, о котором сегодня сообщили ряд военных корреспондентов, в целом пока идёт по сценарию боёв на Херсонском направлении. Такое мнение высказал военный аналитик Юрий Подоляка.

Он вкратце описал, что произошло на этом участке фронта.

Противник быстрым броском попытался отрезать Балаклею охватом с севера через населённый пункт Вербовка. Главная задача была — перерезать трассу на Волохов Яр. И с ней ВСУ не справились.

Боевики были остановлены на реке Крайняя Балаклейка. То есть посёлок Вербовка оказался разделён на две части, пояснил эксперт.

Также не взят, вопреки утверждениям Киева и 65-й артиллерийский склад, добавил он.

"И похоже, что вечер и ночь противника ожидает очень жаркая. ВС РФ попытаются отбросить его назад", — заключил Подоляка.

Ранее военкор Семён Пегов также сообщил, что наступление ВСУ на Балаклею захлебнулось, атака была отбита.