Боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) на данный момент не удалось выполнить штурмовые задачи на линии Балаклея-Изюм. Контрнаступление захлебнулось с наступлением вечера. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники на передовой.
По их словам, бойцам российской армии пока что удалось остановить атаку. Однако артиллерия противника продолжает наносить удары по Балаклее и окрестностям.
Пока ещё рано радоваться, заметил военкор.
"Очевидно — это не последняя попытка и силы у неонацистов ещё остались. С иностранными боеприпасами и "пушечным мясом" у Киева, конечно, в ближайшее время проблем не предвидится", — заключил репортёр в своём Telegram-канале.
Ранее сегодня появились сообщения о тяжёлых боях в районе Балаклеи на Харьковском направлении.
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