Подразделения Вооружённых сил Украины испытывают проблемы с координацией и не могут нормально взаимодействовать между собой из-за работы российских комплексов радиоэлектронной борьбы.
ВСУ используют западную военную технику, которая оснащена несовершенным оборудованием и уязвима перед российскими комплексами РЭБ. Они эффективно подавляют связь и создают проблемы для оперативного командования армии Украины. В ходе спецоперации хорошо зарекомендовали себя такие комплексы, как "Леер", "Красуха" и "Мурманск-БН".
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