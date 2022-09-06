Российские комплексы РЭБ мешают Украине использовать западную технику

Подразделения Вооружённых сил Украины испытывают проблемы с координацией и не могут нормально взаимодействовать между собой из-за работы российских комплексов радиоэлектронной борьбы.

ВСУ используют западную военную технику, которая оснащена несовершенным оборудованием и уязвима перед российскими комплексами РЭБ. Они эффективно подавляют связь и создают проблемы для оперативного командования армии Украины. В ходе спецоперации хорошо зарекомендовали себя такие комплексы, как "Леер", "Красуха" и "Мурманск-БН".