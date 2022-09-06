Козюлин: закупка Россией боеприпасов у КНДР — хороший вариант

Если России рассматривать вариант сторонней закупки боеприпасов, то Северная Корея была бы хорошим поставщиком. Такое мнение высказал военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Аналитик отметил, что большая часть стандартов у КНДР совпадает с российскими, так как в своё время СССР передал корейцам много технологий, и они их тщательно развивали. Это касается авиабомб и воздушных средств поражения.

У Северной Кореи также очень хорошая артиллерия, можно говорить и о высокой дальности орудий, добавил собеседник издания.

Он считает, что Пхеньян, вероятно, запросил бы за вооружение не очень высокую цену.

Однако сразу доверять сообщению американского издания не стоит, так как заокеанские СМИ могут просто зондировать почву и провоцировать дискуссию, чтобы понять, насколько вероятен такой сценарий, предупредил Козюлин.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки написала, что Россия якобы собирается закупить у КНДР "миллионы ракет и снарядов".