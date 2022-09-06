АР: разведка США "уличила" РФ в планах закупки оружия у КНДР — Ирана не хватило

Россия намерена закупать артиллерию и боевые снаряды у Северной Кореи, заявили в американской разведке. По мнению спецслужб США, якобы Москва намерена это сделать из-за нехватки оружия на фоне спецоперации на Украине.

Когда конкретно Россия намерена закупить у КНДР вооружение, в американской разведке не уточнили, но уверены, что в "скором будущем".

"На прошлой неделе Белый дом заявил, что Россия столкнулась с техническими проблемами беспилотников иранского производства, приобретёнными у Тегерана", — пишет Associated Press.

Так, после закупки у Ирана, Москва якобы должна обратиться к КНДР, сообщили в спецслужбах США.

"Российские вооружённые силы продолжают страдать от острой нехватки снабжения на Украине, которая должна произойти в часть экспортного контроля и санкций", — заявил анонимный собеседник The New York Times.