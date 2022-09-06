Киев начал вбрасывать в информационное пространство тему будущего "возвращения" полуострова Крым в состав Украины. Власти публикуют обращения к крымчанам, где призывают "готовиться к деоккупации".
Методичку киевского режима опубликовало фейковое "представительство Зеленского в АРК".
Рекомендации киевской власти, в частности, включают:
Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко призвал граждан полуострова отнестись к данным рекомендациям "со всей серьёзностью".
"Те люди, которые приехали после его незаконной оккупации в 2014 году понимают, что им там нечего делать... Вас тут не ждали", "вы тут не прошенные гости. Вы будете отсюда депортированы, безотносительно того, есть ли у вас какое-то имущество или купили вы какой-то участок земли, или прописались, или не прописались — это не имеет значения. Тут Украина в демократию ни с кем играться не будет, а будет действовать чётко и жёстко", — подытожил Огрызко.
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