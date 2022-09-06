Офис Зеленского: МАГАТЭ не обязано выяснять, откуда летят ракеты на ЗАЭС

Киев не верит в то, что отчёт миссии МАГАТЭ, посетившей Запорожскую АЭС, будет для Зеленского положительным.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что глава миссии Рафаэль Гросси должен был занять чёткую "киевскую" позицию, а не смотреть, откуда на атомный объект летят ракеты.

"Сомневаюсь, что МАГАТЭ будет жёстко комментировать всё это… Я имею в виду не просто рассказ о том, как туда прилетают какие-то ракеты неустановленные... я надеюсь, что МАГАТЭ покажет нам инженерную или ядерно-физическую составляющую того, что происходит с реактором, с контурами защиты и тому подобное", — отметил советник ОПУ.

По его словам, лишь после этого надо делать окончательные решения: была ли миссия успешна или нет.

"Склоняюсь к однозначному принятию решения, что миссия неуспешна, потому что я не услышал слова господина Гросси, а он уже несколько раз комментировал всё, что там видел..." — подытожил Подоляк.