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ВС РФ пресекают все попытки прорыва ВСУ к дороге Чугуев — Изюм под Балаклеей

Силовые структуры

В ходе начавшегося контрнаступления в Харьковской области ВСУ избрали две автомобильные дороги своими целями. Речь идёт о дорогах Чугуев — Изюм и Балаклея — Барвенково, сообщает "Военное обозрение". По версии издания, таким образом украинская армия хочет отбить у ВС РФ Изюм и деблокировать свою группировку в районе Славянска — Краматорска.

ВС РФ пресекают все попытки прорыва ВСУ к дороге Чугуев — Изюм под Балаклеей

В настоящее время ВСУ осуществляют попытки прорыва к указанным дорогам, продвинувшись на несколько километров к пригороду Балаклеи — Вербовке. Здесь располагался арсенал вооружения ВСУ, которым ранее овладели российские войска. Украинская сторона неоднократно попыталась нанести удары по месту расположения указанного арсенала, однако ВС РФ уже давно вывезли оттуда оружие и задействовали его в боях специальной военной операции.

В ходе продвижения к Вербовке ВСУ столкнулись с рядом проблем. На данном направлении российской армией были взорваны мосты, в районе Гусаровки активно работает артиллерия и авиация РФ. Кроме этого, были нанесены ракетные удары по объекту в Чугуеве, куда несколько дней назад прибыли офицеры Украины.

ВСУ продолжают попытки прорыва к дороге Чугуев — Изюм с северного (относительно Балаклеи) участка. Однако все попытки пресекаются мощными ударами авиации ВКС РФ. На данное направление фронта российская армия перебросила дополнительные силы и средства.

Ожидается, что ВСУ могут попытаться обойти Балаклею под покровом ночи.

"Но для этого нужна самая серьёзная координация действий, а с этим как раз большие проблемы", — пишет источник.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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