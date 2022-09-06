WarGonzo: ВСУ начали наступление на Балаклею, идут тяжёлые бои

Под Балаклеей идут тяжёлые бои. Вооружённые силы Украины (ВСУ), как и предполагалось ранее, предприняли на этом направлении попытку контрнаступления. Об этом сообщил военный журналист Семён Пегов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что наступление ведётся при поддержке артиллерии НАТО и танков, переброшенных сюда в том числе из Черниговской области.

Военкор добавил, что связался со знакомыми бойцами российской армии, находящимися на передовой. Они рассказали, что держат удар и "рубятся" изо всех сил.

"Задача — противника посеять панику среди мирных", — добавил репортёр.

Отметим, сообщения о начале наступления ВСУ на Харьковском направлении в районе Изюма и Балаклеи появились сегодня в соцсетях. Теперь приходят подтверждения и от военкоров.