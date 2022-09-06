Под Балаклеей идут тяжёлые бои. Вооружённые силы Украины (ВСУ), как и предполагалось ранее, предприняли на этом направлении попытку контрнаступления. Об этом сообщил военный журналист Семён Пегов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что наступление ведётся при поддержке артиллерии НАТО и танков, переброшенных сюда в том числе из Черниговской области.
Военкор добавил, что связался со знакомыми бойцами российской армии, находящимися на передовой. Они рассказали, что держат удар и "рубятся" изо всех сил.
"Задача — противника посеять панику среди мирных", — добавил репортёр.
Отметим, сообщения о начале наступления ВСУ на Харьковском направлении в районе Изюма и Балаклеи появились сегодня в соцсетях. Теперь приходят подтверждения и от военкоров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.