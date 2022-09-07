На территории Новой Каховки дважды за полчаса сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.
По предварительной информации, системы ПВО, принадлежащие Вооружённым силам России, работали с 06:20 до 06:40 по местному времени. Представители ВГА также уточнили, что в Новой Каховке Херсонской области объявлена воздушная тревога.
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