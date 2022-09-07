Британский наёмник рассказал о превосходстве ВС РФ в артиллерии и бронетехнике

Британский наёмник Марк Эйрс, воюющий за Украину на юге, рассказал о большом преимуществе российских войск в артиллерии и бронетехнике.

По его словам, россияне постоянно обстреливают позиции украинской армии артиллерией, что делает наступление намного сложнее.

"Артиллерия и броня, которые у них есть, превосходят наши. Наши удары более точны, но более ограничены", — заявил наёмник в интервью CNN.

Эйрс — пулемётчик — получил осколочное ранение ноги на второй день украинского контрнаступления на юге и сейчас проходит лечение в Одессе. Из его подразделения также были ранены ещё четыре человека.

По мнению британского наёмника, отвоевать Херсонскую область быстро не удастся. Он считает, что это будет медленный и тяжёлый бой, так как у украинской стороны нет ресурсов для масштабного блицкрига с массой артиллерии и бронетехники.

Передовые украинские подразделения хорошо оснащены стрелковым оружием и боеприпасами, однако им не хватает тяжёлых вооружений, заключил британец.

ВСУ смогли отвоевать "небольшую горстку" населённых пунктов Херсонской области, но достигнуто это за счёт "тактической неожиданности", добавило издание.