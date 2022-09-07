Британский наёмник Марк Эйрс, воюющий за Украину на юге, рассказал о большом преимуществе российских войск в артиллерии и бронетехнике.
По его словам, россияне постоянно обстреливают позиции украинской армии артиллерией, что делает наступление намного сложнее.
"Артиллерия и броня, которые у них есть, превосходят наши. Наши удары более точны, но более ограничены", — заявил наёмник в интервью CNN.
Эйрс — пулемётчик — получил осколочное ранение ноги на второй день украинского контрнаступления на юге и сейчас проходит лечение в Одессе. Из его подразделения также были ранены ещё четыре человека.
По мнению британского наёмника, отвоевать Херсонскую область быстро не удастся. Он считает, что это будет медленный и тяжёлый бой, так как у украинской стороны нет ресурсов для масштабного блицкрига с массой артиллерии и бронетехники.
Передовые украинские подразделения хорошо оснащены стрелковым оружием и боеприпасами, однако им не хватает тяжёлых вооружений, заключил британец.
ВСУ смогли отвоевать "небольшую горстку" населённых пунктов Херсонской области, но достигнуто это за счёт "тактической неожиданности", добавило издание.
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