РВ: Российское командование перебрасывает подкрепления на Северское направление

Командование группы войск, проводящих специальную военную операцию на Украине, приняло решение о переброске дополнительных подразделений на Северское направление.

Кадры прибытия подкреплений "Отважных", снятые жителями Лисичанска, опубликовало издание "Русская Весна".

Как сообщают эксперты, сейчас идёт формирование ударного костяка, которому предстоит взламывать последние линии обороны украинских боевиков на этом участке фронта.

Ранее сообщалось, что украинские националисты попытались захватить город Балаклея, но атака была отражена союзниками, и ВСУ закрепились на окраинах населённого пункта.