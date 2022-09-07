Украинские боевики всю ночь 7 сентября оборудовали укрепления на достигнутых рубежах возле города Балаклея, рассказал военный эксперт Юрий Подоляка.
ВСУ за вчерашний день удалось выйти к населённому пункту Яковлевка, но своей главной цели — перерезать магистраль из Волохова Яра на Балаклею — националисты так и не достигли. Сейчас союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР собирают на этом направлении достаточную группировку, чтобы провести контрнаступление.
Эксперт предполагает, что основного развития событий в течение сегодняшнего дня стоит ожидать севернее Вербовки.
"ВСУ будут пробовать атаковать Волохов Яр, возможно район Чкаловского, хотя там довольно серьезный укрепрайон ВС РФ и взять его будет трудно", — отметил Подоляка.
Главная задача для союзников: отразить наступление неприятеля, удержать основные рубежи и подготовить условия для контрудара, резюмировал специалист.
Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ в течение месяца копил силы для наступления на Балаклею
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