Подоляка: ВСУ смогли закрепиться на достигнутых рубежах у Балаклеи

Украинские боевики всю ночь 7 сентября оборудовали укрепления на достигнутых рубежах возле города Балаклея, рассказал военный эксперт Юрий Подоляка.

ВСУ за вчерашний день удалось выйти к населённому пункту Яковлевка, но своей главной цели — перерезать магистраль из Волохова Яра на Балаклею — националисты так и не достигли. Сейчас союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР собирают на этом направлении достаточную группировку, чтобы провести контрнаступление.

Эксперт предполагает, что основного развития событий в течение сегодняшнего дня стоит ожидать севернее Вербовки.

"ВСУ будут пробовать атаковать Волохов Яр, возможно район Чкаловского, хотя там довольно серьезный укрепрайон ВС РФ и взять его будет трудно", — отметил Подоляка.

Главная задача для союзников: отразить наступление неприятеля, удержать основные рубежи и подготовить условия для контрудара, резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ в течение месяца копил силы для наступления на Балаклею