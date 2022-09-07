Марочко: в подконтрольных ВСУ населённых пунктах выявляют факты мародёрства

В населённых пунктах, которые остаются под контролем украинской армии, отмечаются массовые факты мародёрства. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, новые подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), появившиеся возле Соледара и Артёмовска, занимаются противоправными действиями. Он отметил, что украинские боевики отбирают продукты питания, автомобили и ценные предметы у мирных жителей, угрожая им физической расправой.

"Командование на местах не препятствует такой деятельности", — указал Марочко.

Он также подчеркнул: сотрудники правоохранительных органов отказываются реагировать на жалобы гражданского населения.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные несут критические потери в живой силе и боевой технике в районе Соледара. Как пояснил офицер, командиры уже несколько дней запрашивают у Киева разрешение на оставление своих позиций.