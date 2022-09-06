Марочко: командиры ВСУ запрашивают разрешение оставить позиции возле Соледара

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут критические потери в живой силе и военной технике в районе Соледара. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в связи с серьёзными неудачами командиры на местах уже третьи сутки просят, чтобы киевский режим разрешил им оставить передовые позиции у Соледара и отступить на вторую линию обороны.

"Вышестоящее командование игнорирует запросы", — указал Марочко.

Он подчеркнул: несмотря на потери и желание ВСУ уйти со своих позиций, Киев приказывает украинским подразделениям готовиться к наступлению.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что контрнаступление армии Украины за Днепром "выдохлось". Как пояснил специалист, резервы солдат ВСУ сильно истощены, поэтому Киев, скорее всего, возьмёт паузу в боевых действиях.