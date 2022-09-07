Водолацкий: Зеленский хотел с помощью контрнаступления показать Западу свою мощь

Украинский президент Владимир Зеленский, предприняв попытку контрнаступления, мечтал продемонстрировать западным партнёрам свою мощь. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

В интервью ТАСС он напомнил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались пойти в атаку на территории Херсонской и Николаевской областей, а также в районе Донецка. По его мнению, Зеленский хотел получить от Запада очередную финансовую помощь. Как пояснил парламентарий, для этого президент Украины утвердил решение о наступлении, которое не было поддержано Генштабом.

"Он отправил людей на убой", — считает Водолацкий.

Депутат добавил, что Зеленский провалил попытку контрнаступления.

Политик подчеркнул: украинские боевики продолжают активно сдаваться в российский плен, не желая участвовать в боевых действиях и сражаться за ценности националистов. Киевский режим терпит поражение по всем направлениям, заключил парламентарий.