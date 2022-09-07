MWM: Россия может купить самую дальнобойную РСЗО в Европе — "Полонез"

Американские военные эксперты считают, что Россия может приобрести самую дальнобойную реактивную систему залпового огня (РСЗО) в Европе. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

Авторы статьи напомнили, что подавляющая часть оборонного сектора СССР после распада державы была унаследована Россией. Однако значительную долю получили Украина и Белоруссия.

За годы независимости последняя не только не растеряла оборонный потенциал, но и смогла разработать очень перспективные образцы вооружения, считают аналитики из США

На сегодняшний день самой дальнобойной РСЗО, из произведённых в Европе, является белорусский "Полонез", констатируют эксперты. На вооружении белорусской армии пока всего шесть таких пусковых установок, а ещё десять поставлено Азербайджану.

По мнению авторов издания, "Полонез" может приобрести и Россия.

При этом аналитики указали и на основной, как они считают, недостаток "Полонеза". Это то, что из-за небольших объёмов выпуска приобрести его в достаточном количестве вряд ли будет возможно.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок объяснил, почему Россия не сможет купить "миллионы ракет и снарядов" у КНДР.